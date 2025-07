Mémoire de Loire, épisode 4 Amboise

917 Avenue de Chanteloup Amboise Indre-et-Loire

Samedi 2025-07-24 21:30:00

2025-08-09

2025-07-24 2025-07-25 2025-07-26 2025-08-01 2025-08-02 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-09

« Mémoire de Loire » est une comédie historique nocturne et en plein air, contant une partie de l’histoire autour d’Amboise de l’époque Gallo-Romaine à nos jours.

Le théâtre dans la nuit vous présente le quatrième épisode de « Mémoire de Loire », une comédie historique nocturne et en plein air, contant une partie de l’histoire autour d’Amboise et de la Touraine, menant des Gallo-Romains à nos jours et évoquant des figures aussi diverses que Clovis, Charles VII, Louis XI, Léonard de Vinci, Ab-el-Kader ou encore Choiseul.

Mise en scène de Jean Marc Doron.

Buffet offert à la fin du spectacle.

Représentations les 24-25-26 juillet et les 1-2 et 7-8-9 août 2025 à 21h30.

Réservation obligatoire au 02 47 30 49 52 ou à tdnuit@orange.fr 20 .

English :

Mémoire de Loire is a nocturnal, open-air historical comedy, recounting part of the history of Amboise from Gallo-Roman times to the present day.

Les gueules de blues concert from 8 to 9 pm

Buffet served at the end of the show.

Reservations required

German :

Mémoire de Loire ist eine nächtliche historische Komödie unter freiem Himmel, die einen Teil der Geschichte rund um Amboise von der gallo-römischen Zeit bis heute erzählt.

Konzert von Les gueules de blues von 20 bis 21 Uhr

Am Ende der Vorstellung wird ein Buffet angeboten.

Reservierung erforder

Italiano :

Mémoire de Loire è una commedia storica notturna all’aperto che racconta parte della storia di Amboise dall’epoca gallo-romana ai giorni nostri.

Concerto di Les Gueules de Blues dalle 20.00 alle 21.00

Buffet offerto al termine dello spettacolo.

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Mémoire de Loire es una comedia histórica nocturna al aire libre que narra parte de la historia que rodea Amboise desde la época galo-romana hasta nuestros días.

Concierto de Les Gueules de Blues de 20:00 a 21:00 h

Buffet ofrecido al final del espectáculo.

Reserva obligatoria

