Mémoire de mon village Taillepied Taillepied

Mémoire de mon village Taillepied

Eglise de Taillepied Taillepied

Début : 2026-03-03 18:30:00

fin : 2026-03-03 19:30:00

2026-03-03

Découvrez l’histoire de Taillepied à travers cette conférence qui retrace l’évolution du village, ses lieux emblématiques et les événements qui ont marqué la vie de ses habitants. Un voyage dans le temps pour comprendre comment patrimoine, traditions et mémoire locale se conjuguent pour raconter l’identité du village.

RDV Eglise de Taillepied .

Eglise de Taillepied Taillepied 50390 Manche Normandie

English : Mémoire de mon village Taillepied

