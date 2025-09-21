« Mémoire de nos lavoirs » – Un voyage en Provence pour le jeune public & dans le temps pour les adultes Sous les halle de la Mairie Bollène

« Mémoire de nos lavoirs » – Un voyage en Provence pour le jeune public & dans le temps pour les adultes Dimanche 21 septembre, 16h30 Sous les halle de la Mairie Vaucluse

Nombre de places limité. Sur inscription à l’office de tourisme intercommunal Provence Côté Rhône avant le vendredi 19.09 à 17h30 au 04 90 30 36 83

Grâce à Mylène, guide conférencière, les monuments bollénois n’auront plus

de secrets pour vous.

Cette année, la visite sera enrichie par la découverte de deux lavoirs réhabilités. Yvette Riegert, membre du Syndicat d’initiative de Bollène, vous racontera leur histoire, aux temps où la machine à laver le linge n’avait pas encore envahi les foyers bollénois, faisant de ces lieux des facilitateurs de lien social.

Annulé en cas de fortes pluies

=>RDV : 16h20 pour un départ à 16h30. Durée 1h30 – Halles de la Mairie.

