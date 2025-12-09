Mémoire de nos villages Saint-Martin-des-Combes

Mémoire de nos villages

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Mémoire de nos villages à 15h, mairie: venez échanger comme au temps des veillées.

Gratuit. Tél: 05 53 81 33 62. SPE .

