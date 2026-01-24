Mémoire de pierres entretenir et restaurer le cimetière urbain Pau

Mémoire de pierres entretenir et restaurer le cimetière urbain

3 Allée du Grand Tour Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Sur inscription

Lieu de recueillement et de patrimoine, le cimetière urbain conserve sculptures, chapelles et inscriptions anciennes. La visite met en lumière les enjeux de l’entretien et de la restauration d’un site patrimonial vivant, entre histoire et transmission. .

3 Allée du Grand Tour Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

