Mémoire d’eau de Françoise Ascal les passerelles – Pontault Combault Pontault-Combault

Mémoire d'eau de Françoise Ascal 24 et 25 octobre les passerelles – Pontault Combault Seine-et-Marne

Début : 2025-10-24T11:00:00+01:00 – 2025-10-24T11:45:00+01:00

Fin : 2025-10-25T17:00:00+01:00 – 2025-10-25T17:45:00+01:00

Mémoire d’eau

Françoise Ascal & Gaël Ascal

La Charmante compagnie — Marie-Christine Mazzola

Ce spectacle pour les tout-petits trouve son origine dans un désir. Celui d’un père qui souhaite sensibiliser sa fille de moins de trois ans à la cause environnementale de l’eau. Car pense-t-il, cet enjeu, au centre des débats de notre société, concerne plus que jamais nos enfants.

Mais comment aborder ce sujet avec eux, quand ils sont si jeunes, si ce n’est par la voie de l’art ? Ainsi est né ce spectacle poétique qui aborde en musique les thèmes de l’eau à partir d’un texte inédit de Françoise Ascal.

Imaginé par la metteuse en scène Marie-Christine Mazzola, qui développe des scénographies auditives et immersives pour transformer le théâtre « en machine à faire entendre le vivant », Mémoire d’eau entraîne les spectateurs dans un univers sensible.

Ainsi coupés du monde et de leur quotidien, immergés dans un espace sonore, visuel et poétique, les enfants et leurs familles vivent, tout en douceur, une expérience partagée, créatrice de liens avec la nature.

Distribution

Mise en scène Marie-Christine Mazzola Texte Françoise Ascal Collaborateur artistique Brice Cousin Création sonore et musicale Gaël Ascal Avec Gaël Ascal (musicien), Brice Cousin (comédien), Louise Combeau (contorsionniste) et Marie-Christine Mazzola (lecture du poème) Scénographie Céline Perrigon Création lumière Laurent Patissier Dresseur de bulles Pierre-Yves Fusier Régie son Samuel Gremaud

Production

Production La Charmante compagnie Coproduction La Ferme Corsange de Bailly-Romainvilliers et la Ville de La Ferté-sous- Jouarre. Avec le soutien de la Drac Île-de-France (aide à la création et subvention Petite Enfance « Premiers regards, premiers pas »), du Rectorat de Créteil et du Département de la Seine et Marne (aide à la création et Projet Partenarial d’Éducation Artistique — PPEAC). Résidence de création au Théâtre de La Ferté-sous-Jouarre (77), au Collège Anne Frank de Bussy-Saint-Georges (77) et Théâtre André Malraux de Gagny (93). La tournée de Mémoire d’eau en 2025-26 est financée par la Région Île-de-France.

les passerelles – Pontault Combault 17, rue Saint-Clair, 77340 PONTAULT COMBAULT France , Seine-et-Marne, Île-de-France

