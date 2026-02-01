Mémoire d’eau de Tréguier Conférence Centre Culturel Ernest Renan Tréguier

Mémoire d’eau de Tréguier Conférence

Centre Culturel Ernest Renan 7 bis rue de la Chalotais Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Michel Le Hénaff, passeur de mémoires, partage ses recherches sur les quatre siècles de l’histoire de l’eau à Tréguier, de 1610 à nos jours. L’ouvrage emblématique reste l’aqueduc sur le Guindy, en situation de péril, à la vue des fondations menacées. .

