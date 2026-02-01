Mémoire d’eau de Tréguier Conférence Centre Culturel Ernest Renan Tréguier
Mémoire d’eau de Tréguier Conférence Centre Culturel Ernest Renan Tréguier jeudi 26 février 2026.
Mémoire d’eau de Tréguier Conférence
Centre Culturel Ernest Renan 7 bis rue de la Chalotais Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 20:00:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Michel Le Hénaff, passeur de mémoires, partage ses recherches sur les quatre siècles de l’histoire de l’eau à Tréguier, de 1610 à nos jours. L’ouvrage emblématique reste l’aqueduc sur le Guindy, en situation de péril, à la vue des fondations menacées. .
Centre Culturel Ernest Renan 7 bis rue de la Chalotais Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Mémoire d’eau de Tréguier Conférence Tréguier a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose