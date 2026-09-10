Mémoire des briques, Tsimkoura, place de l’ancien briqueterie, Tsimkoura

Informations pratiques

Mémoire des briques 19 et 20 septembre Tsimkoura, place de l’ancien briqueterie Mayotte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Mémoire des Briques

Deux jours pour rendre la parole à ceux qui ont fait les briques de nos maisons. Autour de l’ancienne briqueterie, l’association Village Websit réunit les anciens ouvriers, leurs familles et les habitants : témoignages, exposition photographique, démonstration de fabrication, danses traditionnelles et

maoulida shengué

Tsimkoura, place de l’ancien briqueterie boulevard abdou Bamana Tsimkoura 97620 Mayotte Mayotte 0639964832 Ancien usine de fabrication de Briques en terre sur RN3 vers Mzouazia. accès à pied

Mémoire des Briques

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