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Mémoire des briques, Tsimkoura, place de l’ancien briqueterie, Tsimkoura

samedi 19 septembre 2026 · Tsimkoura, place de l'ancien briqueterie · Tsimkoura

Mémoire des briques, Tsimkoura, place de l’ancien briqueterie, Tsimkoura

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tsimkoura, place de l'ancien briqueterie
Adresse
boulevard abdou Bamana
Ville
97620 Tsimkoura
Département
Mayotte

Mémoire des briques 19 et 20 septembre Tsimkoura, place de l’ancien briqueterie Mayotte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Mémoire des Briques
Deux jours pour rendre la parole à ceux qui ont fait les briques de nos maisons. Autour de l’ancienne briqueterie, l’association Village Websit réunit les anciens ouvriers, leurs familles et les habitants : témoignages, exposition photographique, démonstration de fabrication, danses traditionnelles et
maoulida shengué

Tsimkoura, place de l’ancien briqueterie boulevard abdou Bamana Tsimkoura 97620 Mayotte Mayotte 0639964832 Ancien usine de fabrication de Briques en terre sur RN3 vers Mzouazia. accès à pied
Mémoire des Briques

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