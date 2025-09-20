Mémoire des Terre-neuvas : exposition, projections et témoignages Digue promenade du Val-André Pléneuf-Val-André

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:30:00+

Fin : 2025-09-21T13:30:00+ – 2025-09-21T18:+

À travers une sélection de clichés rares, de films d’archives et de témoignages d’anciens Terre-Neuvas, le public est invité à plonger dans l’histoire de la Grande Pêche. Une immersion émouvante au cœur d’un pan du patrimoine maritime breton.

L’exposition photographique issue de l’ouvrage « Terre Neuvas – Le legs de Maurice et Emile » de Nadine Belin dévoilera le quotidien en mer de ceux qui ont sillonné les Grands Bancs entre les années 1950 et 1980 – ultime période de la pêche au long cours. Des clichés inédits pris par Maurice Geste (mécanicien) et Émile Jenouvrier (radio-télégraphiste) sur ces bateaux au long cours.

Par ailleurs, d’anciens marins viendront partager leurs souvenirs à bord des morutiers lors de rencontres avec le public. Une occasion précieuse d’entendre, de vive voix, les récits inédits de ceux qui ont vécu les dernières campagnes dans les eaux de Terre-Neuve.

Conférence-témoignages de 15h à 17h

Digue promenade du Val-André 22370, Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne https://www.pleneuf-val-andre.fr/

A.Waron – Service C&E-Mairie PVA