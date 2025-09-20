Mémoire des toits : collection de tuiles anciennes Musée de la tuile Eschau

Durée : entre 30 min et 1H

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Depuis les années 1970, Jean-Pierre Finck, ancien entrepreneur en maçonnerie, a constitué une impressionnante collection de tuiles anciennes glanées sur divers chantiers. Chaque pièce témoigne d’un savoir-faire et d’une époque. Il partage avec vous sa passion et l’histoire cachée derrière ces matériaux du quotidien.

Musée de la tuile 20 rue Traversière, 67114 Eschau Eschau 67114 Bas-Rhin Grand Est 07 70 64 16 84 Le musée de la tuile est géré par un particulier qui rassemble une collection de tuiles variées.

© Commune d’Eschau