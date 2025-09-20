MÉMOIRE DU VIEUX GRÉEMENT ASTRÉE ROGER DANIEL Perros-Guirec
Bassin à flot, ponton la Glycine Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Visite commentée d’un bateau de pêcheur emblématique de Perros-Guirec
20 et 21/09 10h>12h et 14h>18h Bassin à flot,
ponton la Glycine, Port de Perros-Guirec .
Bassin à flot, ponton la Glycine Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
