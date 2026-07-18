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AGENDA · Perros-Guirec

MÉMOIRE DU VIEUX GRÉEMENT ASTRÉE ROGER DANIEL Perros-Guirec

samedi 19 septembre 2026 · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Bassin à flot, ponton la Glycine
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

MÉMOIRE DU VIEUX GRÉEMENT ASTRÉE ROGER DANIEL

Bassin à flot, ponton la Glycine Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite commentée d’un bateau de pêcheur emblématique de Perros-Guirec, à bord d’anciennes photos de Roger Daniel et de ses différents navires.
20 et 21/09 10h>12h et 14h>18h Bassin à flot,
ponton la Glycine, Port de Perros-Guirec   .

Bassin à flot, ponton la Glycine Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45 

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English :

L’événement MÉMOIRE DU VIEUX GRÉEMENT ASTRÉE ROGER DANIEL Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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