MÉMOIRE DU VIEUX GRÉEMENT ASTRÉE ROGER DANIEL Perros-Guirec
samedi 19 septembre 2026 · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
MÉMOIRE DU VIEUX GRÉEMENT ASTRÉE ROGER DANIEL
Bassin à flot, ponton la Glycine Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée d’un bateau de pêcheur emblématique de Perros-Guirec, à bord d’anciennes photos de Roger Daniel et de ses différents navires.
20 et 21/09 10h>12h et 14h>18h Bassin à flot,
ponton la Glycine, Port de Perros-Guirec .
Bassin à flot, ponton la Glycine Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement MÉMOIRE DU VIEUX GRÉEMENT ASTRÉE ROGER DANIEL Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec
À voir aussi à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor)
- 12ème Festival des peintres Perros-Guirec 18 juillet 2026
- Repas Animation malgache Plage de Trestrignel Perros-Guirec 19 juillet 2026
- Les Escales Musicales Perros-Guirec 19 juillet 2026
- CAFÉ CÉRAMIQUE pour adultes chez Suzy & Jackie Centre-ville Perros-Guirec 19 juillet 2026
- Phyt’Ô Logique Perros-Guirec 19 juillet 2026