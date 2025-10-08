Mémoire en couleurs Argentan et Fernand Léger Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Mémoire en couleurs Argentan et Fernand Léger

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 16:00:00

2026-02-21

Une visite proposée conjointement par le service tourisme et patrimoines, et le musée Fernand Léger André Mare.

Départ de la visite devant le musée.

Et si Fernand Léger revenait à Argentan ? Découvrez sa ville natale à travers ses yeux il s’étonne des nouveaux bâtiments, raconte les lieux qui l’ont inspiré et vous invite à expérimenter l’art à votre tour.

Au fil de la visite, observez, croquez, jouez avec les formes et les couleurs, et plongez dans le quotidien artistique du peintre.

Une visite guidée à deux voix, où histoire, patrimoine et création artistique se rencontrent à chaque pas !

Tarifs Patrimoine = 3€ les adultes et gratuit pour les de 18 ans

Places limitées Réservation conseillée auprès du musée .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

