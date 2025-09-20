Mémoire en flammes : l’univers des sapeurs-pompiers Musée du sapeur-pompier Vieux-Ferrette

Mémoire en flammes : l’univers des sapeurs-pompiers Musée du sapeur-pompier Vieux-Ferrette samedi 20 septembre 2025.

Mémoire en flammes : l’univers des sapeurs-pompiers 20 et 21 septembre Musée du sapeur-pompier Haut-Rhin

Demi tarif pour toutes les catégories de visiteurs. Adultes : 4€ – Etudiants, jeunes de 11 à 16 ans, handicapés : 2€ – Enfants de moins de 11 ans : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Plongez dans l’univers des soldats du feu au sein de l’un des plus grands musées dédiés aux sapeurs-pompiers en France.

Lors d’une visite guidée, découvrez deux vastes halls retraçant l’évolution des équipements de 1648 à 1969 : véhicules, matériels, tenues et objets rares composent une collection exceptionnelle.

Musée du sapeur-pompier 12 Rue de Luppach, 68480 Vieux-Ferrette, France Vieux-Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est 0611687513 https://www.musee-sapeur-pompier.fr Collection de pompes : la plus ancienne pompe à incendie (1740), pompes à vapeur, moto-pompes et engins pompes. Echelle de 18 mètres et échantillon d’échelles diverses datant de la fin du XIXe siècle. Effets vestimentaires, passementeries, armes blanches, drapeaux et documents historiques (collection internationale de casques utilisés par les services d’incendie depuis Napoléon III). Collection d’engins Delahaye.

Plongez dans l’univers des soldats du feu au sein de l’un des plus grands musées dédiés aux sapeurs-pompiers en France.

© Vianney Muller