Mémoire en héritage : transmettre quand le souvenir s’efface Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

La transmission entre les générations des événements passés, de l’histoire familiale et des traumatismes vécus demeure un exercice fragile. Comment évoquer ces héritages douloureux lorsque les témoins disparaissent et que les traces se brouillent ? La littérature et la fiction peuvent-elles nous aider à dépasser ce silence, à approcher une part de vérité, à renouer avec celles et ceux qui ont traversé ces épreuves ? À travers le prisme du récit, cette rencontre interroge la manière dont l’imaginaire peut raviver la mémoire, combler les silences de l’Histoire et redonner vie à ce qui semblait perdu.

En présence de Lionel Duroy, auteur, Raphaël Sigal, auteur, et Carole Zalberg, autrice.

Animée par Eduardo Castillo.

Autre rencontre ce jour-là (Persécution, engagement, résistance, mémoire : le combat contre les discriminations des francs-maçons, hier et aujourd'hui) Dimanche 29 mars à 14h En présence d'Hélène Mouchard‑Zay, fille de Jean Zay, fondatrice du Cercil Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv, et Emmanuel Pierrat, avocat et auteur. Animée par Eduardo Castillo.

Navette Paris – Drancy proposée le dimanche 29 mars 13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

À l’occasion du festival littéraire Hors limites de Seine-Saint-Denis.

Le dimanche 29 mars 2026

de 16h00 à 17h15

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

