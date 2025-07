Mémoire et bien-être Salle Henri Dunant Dinard

Salle Henri Dunant 2 Rue Henri Dunant Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-19 15:00:00

fin : 2025-08-19 17:00:00

2025-08-19

Animation organisée par le CCAS.

La mémoire est précieuse pour le maintien de son autonomie et pour rester actif et en bonne santé. Venez profiter de cette période estivale pour vous détendre autour de jeux et techniques de stimulation et de concentration en toute convivialité.

Destiné à un public sénior.

Rendez-vous à la salle Henri Dunant à Dinard.

Activité payante selon quotient familial. Inscription et paiement obligatoires (places limitées) au CCAS 57 rue des Minées à DINARD 02 99 46 50 99 .

Salle Henri Dunant 2 Rue Henri Dunant Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

