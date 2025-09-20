Mémoire et engagement social à Lens 98 boulevard Basly – Lens Lens

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

L’ancien siège de la Société de Secours Minière, construit en 1931, regroupait les services médicaux gratuits pour mineurs et familles. Un vitrail Art déco de Raphaël Lardeur rend hommage aux mineurs et au paysage minier. Bombardé en 1944, il fut remplacé en 1946 par une œuvre similaire. Cinq bas-reliefs complètent ce décor engagé. Rebaptisé Centre Léon Jouhaux en 1970, le bâtiment est acquis par Pas-de-Calais habitat en 2010. Rénové depuis 2015, il allie modernité et valorisation du patrimoine. Le vitrail restauré est aujourd’hui protégé et entretenu, symbole vivant d’histoire sociale.

@Pas-de-Calais habitat