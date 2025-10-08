Mémoire et partage : atelier intergénérationnel Club seniors Les Tourelles Paris

Mémoire et partage : atelier intergénérationnel Club seniors Les Tourelles Paris mercredi 8 octobre 2025.

Huit enfants du primaire participeront à cet atelier conçu pour stimuler la mémoire tout en favorisant la convivialité. À travers des jeux, des activités ludiques et des échanges intergénérationnels, ils partageront des moments enrichissants avec les participants plus âgés.

Ce temps privilégié permettra de créer du lien, de stimuler les capacités cognitives et de vivre une expérience à la fois amusante et formatrice pour tous.

L’atelier mémoire intergénérationnel réunit jeunes et séniors autour d’activités ludiques et stimulantes.

Ce moment convivial favorise le partage, les échanges et la stimulation cognitive, tout en rapprochant les générations.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit

Nombre de place limitée à 8 personnes

Sur inscription :

01 49 57 59 70 ou Malika.Jaouani.vdp@paris.fr

Informations : Malika.Jaouani.vdp@paris.fr

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Les Tourelles 22, rue du Chaffault 75012 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris