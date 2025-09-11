Mémoire filmée de la vallée de la Creuse Dun-le-Palestel

Mémoire filmée de la vallée de la Creuse Dun-le-Palestel jeudi 11 septembre 2025.

Mémoire filmée de la vallée de la Creuse

Dun-le-Palestel Creuse

Collecte de témoignages et de photographies sur la vallée de la creuse dans le cadre du centenaire du barrage d’Eguzon à la Palette de 17h30 à 20h

Projection de Mémoire filmée de la vallée de la Creuse à 20h30 salle des loisirs, place Philippe Daulny .

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 14 10 42

