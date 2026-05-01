Mémoire locale de Carnac Carnac
Mémoire locale de Carnac Carnac jeudi 28 mai 2026.
Carnac
Mémoire locale de Carnac
Salle du Ménec Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
À 18h Projection films d’archives, de 1930 à 1980 à Carnac (les mégalithes, la plage, les marais salants, le camping, la fête des menhirs…), les interrogations des enfants de l’école Les Korrigans face à ces archives, et les réponses des adultes, le tout capté lors de diffusion en salle
Vidéo graphie d’Auray et le CMN.
Durée 1h30 .
Salle du Ménec Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 59 90 26 78
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English :
L’événement Mémoire locale de Carnac Carnac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DE CARNAC
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