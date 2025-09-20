Mémoire urbaine gravée dans la pierre Cimetière de Mulhouse Mulhouse

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Partez sur les traces des grands architectes et marbriers mulhousiens et déchiffrez les codes de l’architecture urbaine et funéraire de la ville.

Cimetière de Mulhouse 92-94 rue Lefèbvre, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Bourtzwiller Haut-Rhin Grand Est 06 77 97 76 33 https://www.memoire-mulhousienne.fr Le cimetière de Mulhouse est un livre d’histoire(s) à ciel ouvert. Il abrite les sépultures de nombreux personnages qui ont façonné l’histoire de la ville depuis le XVIIIᵉ siècle. Parking, autobus ligne C5

© Mémoire Mulhousienne