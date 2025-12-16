MÉMOIRES DE BRENOUX PRÉSENTATION DES PANNEAUX Brenoux
Salle des fêtes de Langlade Brenoux Lozère
Le 10 janvier à 15h à la Salle des Fêtes de Langlade, venez découvrir la présentation officielle des panneaux du projet Mémoires de Brenoux , suite du projet Mémoires Partagées . Bilan en bref 400 documents exposés, donnant vie à chaque image, 10 panneaux, pour présenter des commentaires sur des éléments marquant de la commune.
Un goûter partagé vous attend
Un goûter partagé vous attend — parce que les plus belles histoires se racontent toujours mieux autour d’un café et d’un petit gâteau ! .
Salle des fêtes de Langlade Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 70 04 69 37 foyer.rural.brenoux@gmail.com
English :
On January 10 at 3pm at the Salle des Fêtes in Langlade, come and discover the official presentation of the Mémoires de Brenoux project panels, a continuation of the Mémoires Partagées project. In a nutshell: 400 documents on display, bringing each image to life, 10 panels featuring commentary on key features of the commune.
A shared snack awaits you
