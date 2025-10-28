Mémoires de feuilles Muséum Auxerre

Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre Yonne

Début : 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Un atelier pour explorer la biodiversité du parc du Muséum Automne… Avez vous remarqué que les feuilles mortes, avant de disparaître, laissent parfois leur empreinte dans la terre humide. Gardez la trace de quelques feuilles en les imprimant dans l’argile.

Une façon poétique d’apprendre la biodiversité végétale ! Durée 1h, à partir de 4 ans. Autour d’un thème scientifique ou environnemental, les enfants accompagnés d’un adulte ( parent , grand parent…) sont invités à une activité de découverte en compagnie d’un médiateur. Atelier gratuit. Inscription obligatoire au 03 86 72 96 40. Dans la limite des places disponibles. .

Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com

