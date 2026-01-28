Mémoires de Lesneven recueil de parole en musique Rue Dixmude Lesneven

Mémoires de Lesneven recueil de parole en musique

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Début : 2026-02-21 11:00:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

2026-02-21

Venez écouter les témoignages des habitants de la commune, leurs souvenirs seront mis en musique pour une restitution originale !

Un projet porté par le CCAS de Lesneven et accompagné par Astropolis.

Entrée libre .

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

English : Mémoires de Lesneven recueil de parole en musique

