Mémoires de Lesneven recueil de parole en musique Rue Dixmude Lesneven samedi 21 février 2026.
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Début : 2026-02-21 11:00:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
2026-02-21
Venez écouter les témoignages des habitants de la commune, leurs souvenirs seront mis en musique pour une restitution originale !
Un projet porté par le CCAS de Lesneven et accompagné par Astropolis.
Entrée libre .
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
