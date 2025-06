Mémoires de pierres – Galerie des Arts Luxeuil-les-Bains 26 juin 2025 15:00

Mémoires de pierres Galerie des Arts 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

L’exposition « mémoires de pierres » nous plonge dans les relations que les vivants entretiennent avec les disparus au cours des 19, 20 et 21 siècles. les différentes traditions lors des rites funéraires, costumes, fleurs, transports, formes des sépultures et du statuaire nous renseignent sur l’évolution économique, sociale et culturelle d’une région. Des documents, objets en pierre, en fonte, des céramiques, des perles, des robes, marqueront cette évolution dans l’Est de la France, plus particulièrement à Luxeuil et ses environs. .

