Mémoires de vies, mémoire de ville du XIXe siècle à nos jours, visite guidée par Mao Tourmen Cimetière Saint-Roch – Grenoble Grenoble

Mémoires de vies, mémoire de ville du XIXe siècle à nos jours, visite guidée par Mao Tourmen 20 et 21 septembre Cimetière Saint-Roch – Grenoble Isère

Réservation fortement conseillée – Participation financière au chapeau

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T10:15:00 – 2025-09-21T11:45:00

Venez découvrir l’évolution du cimetière Saint-Roch depuis des stèles très anciennes à celles de tombes plus contemporaines. A travers les sépultures de nombre de personnes remarquables, connues ou discrètes, vous irez à la rencontre de ces témoins de leur temps qui ont contribué à forger la mémoire de notre ville. De Dame Virginie Marre de Boischéry à Joséphine; la Dame Blanche, c’est un siècle d’histoire de Grenoble, d’anecdotes, de destins singuliers, qui vous seront contés.

Cimetière Saint-Roch – Grenoble 2, rue du Souvenir – 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 07 87 63 39 83 https://www.saintrochgrenoble.fr [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 63 39 83 »}, {« type »: « email », « value »: « saint.roch.grenoble@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saintrochgrenoble.fr »}] Le Cimetière Saint-Roch, créé en 1810, compte actuellement 29 000 concessions sur 13 ha.

Plus de 800 tombes ont été classées remarquables pour leur intérêt architectural, artistique ou historique suite à un inventaire patrimonial réalisé par la Ville de Grenoble. Nombre de personnalités grenobloises qui ont fait l’histoire de la ville, au XIXe siècle et au début du XXe, y sont inhumées : hommes politiques, scientifiques, artistes, religieux, militaires…

Ainsi, en 1901, on pouvait lire dans la Revue des Alpes pittoresques : « En peu d’années, le cimetière a pris un aspect à la fois grave et majestueux : en 1826, on y a construit la belle chapelle à laquelle aboutit l’allée principale et, plus tard en 1884, on y plaça les stations d’un chemin de croix (…). Notre nécropole, par la valeur et la beauté de ses mausolées, est une des plus riches de Province et c’est avec justice que nous en sommes fiers ! » « Lignes de bus n° 13 et n° 16- Arrêt « Saint-Roch » Entrée Nord – rue Aymon de Chissé : Ligne tram B – Arrêt « Ile Verte »

Entrée principale : Lignes de bus n° 17 et n° 18 – Arrêt « Saint-Roch »

Entrée Nord – rue Aymon de Chissé : Ligne trams B et D – Arrêt « Ile Verte »

Journées européennes du patrimoine 2025

Asroch