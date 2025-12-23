Mémoires d’entre-deux terres, Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence

Mémoires d’entre-deux terres

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 15h. Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Présentation du livre Mémoires d’entre-deux terres, de Pierre Chabert, à l’Oustau de Prouvènço, Parc Jourdan, Aix-en-Provence. Cet ouvrage comporte une iconographie, mais aussi un témoignage d’homme du terrain.

A partir d’un album de photographies prises sur place par son grand-père et de récits transmis par son fils, Pierre Chabert a réalisé un court roman autobiographique où il se substitue à son aïeul.



On y trouve plus particulièrement une première période égyptienne de 1908 à 1914 quand Jean Marius Chabert fut employé à la Compagnie Universelle du canal de Suez, suivie d’une seconde, la guerre de 14-18 dont la pacification du Maroc de 1916 à 1918, où il servit dans les Affaires Indigènes.

On rencontre mon grand-père après-guerre, en Egypte jusqu’en 1933. Engagé aux premières heures de la Résistance en compagnie de ses enfants, héritier d’un humanisme pétri des Droits de l’Homme et des idées de gauche, orientaliste convaincu, il fut animé d’une curiosité insatiable.

Cet ouvrage est aussi un hommage pour ces soldats, marocains et sénégalais en l’occurrence, qui composaient alors l’armée française durant deux guerres.

Marseille, Philippeville, Port-Saïd, Verdun, les Dardanelles, la Serbie, Nice, Tanger, Alexandrette, Ismaïlia jalonnent les trajets entre deux terres qui tissent pendant un siècle une mémoire particulière à travers une histoire de vies. .

Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 97 27 affaires-provencales@mairie-aixenprovence.fr

English :

Book presentation: Mémoires d?entre-deux terres, by Pierre Chabert, at Oustau de Prouvènço, Parc Jourdan, Aix-en-Provence. This book includes iconography, but also the testimony of a man in the field.

