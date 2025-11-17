Mémoires des mythes révolutionnaires. Victor Hugo Quatrevingt- treize Atelier de la Manufacture Aix-en-Provence
Mémoires des mythes révolutionnaires. Victor Hugo Quatrevingt- treize Atelier de la Manufacture Aix-en-Provence lundi 17 novembre 2025.
Mémoires des mythes révolutionnaires. Victor Hugo Quatrevingt- treize
Lundi 17 novembre 2025 de 18h30 à 20h30. Atelier de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-17 18:30:00
fin : 2025-11-17 20:30:00
Date(s) :
2025-11-17
Conférence animée par Marcel Ditche professeur de littérature.
La polémique suscitée, lors de la cérémonie d’ouverture des J.O, par l’image de la reine Marie-Antoinette décapitée, a rappelé la force des mythes révolutionnaires dans notre imaginaire collectif. Ce sont quelques-uns de ces mythes fondateurs qu’interroge Victor Hugo dans son roman Quatrevingt-treize paru en 1874. .
Atelier de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Lecture by Marcel Ditche, professor of literature.
German :
Konferenz unter der Leitung von Marcel Ditche Professor für Literatur.
Italiano :
Conferenza di Marcel Ditche, professore di letteratura.
Espanol :
Conferencia de Marcel Ditche, profesor de literatura.
L’événement Mémoires des mythes révolutionnaires. Victor Hugo Quatrevingt- treize Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence