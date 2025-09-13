Mémoires d’incendie Salins-les-Bains

Mémoires d'incendie Salins-les-Bains samedi 13 septembre 2025.

Mémoires d’incendie

Lieu et horaire à définir.

Projection du documentaire Mémoires d’incendie réalisé par B. Mussotte.

Le 27 juillet 1825 un incendie se déclara à Salins-les-Bains. Attisé par le vent, en moins de deux heures presque toute la ville s’embrasait.

Les villes et villages voisins, jusqu’à Besançon, viendront prêter main-forte et apporter des pompes à feu et des dons aux Salinois démunis.

Ce jour funeste la ville voyait 306 de ses maisons partir en fumée.

Le roi débloqua 389 700 francs d’aides qui s’ajoutaient aux dons des villes françaises mais aussi italiennes et suisses pour aider à la reconstruction de la ville.

En 2025, la ville de Salins-les-Bains commémore le bicentenaire du grand incendie de 1825. A cette occasion, des expositions, des animations et des conférences seront organisées en ville. .

