Informations pratiques

Natzwiller

Mémoires d’objets des anciens camps

Route départementale 130 Natzwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Rencontrez notre régisseur des collections autour d’une sélection d’objets issus de nos collections et de pièces originales mises au jour lors de fouilles archéologiques. Chaque objet raconte un fragment de l’histoire complexe du camp.

Rencontrez notre régisseur des collections autour d’une sélection d’objets issus de nos collections et de pièces originales mises au jour lors de fouilles archéologiques. Chaque objet raconte un fragment de l’histoire complexe du camp. Ensemble, retracez les différentes phases d’occupation du site le camp de concentration nazi de 1941 à 1944, le camp d’internement sous autorité française de 1944 à 1945, puis le centre pénitentiaire français jusqu’en 1949. .

Route départementale 130 Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 44 57

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English :

Meet our collections curator as we explore a selection of objects from our collections and original artifacts unearthed during archaeological excavations. Each object tells a piece of the camp’s complex history.

L’événement Mémoires d’objets des anciens camps Natzwiller a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche