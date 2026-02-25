Mémoires du chenin Chacé Bellevigne-les-Châteaux

Mémoires du chenin

Chacé 36 rue de l’église Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Le temps passe, le chenin reste… Participez à la plus grande verticale de chenin organisée par le domaine.

Mémoires du Chenin est une expérience rare, pensée comme un voyage dans le temps. À travers la plus grande verticale de chenin organisée par le domaine, vous êtes invités à découvrir comment ce cépage d’exception traverse les années, se transforme et révèle toute la richesse de nos terroirs.

Au fil de la dégustation, vous explorez plusieurs millésimes, permettant de saisir l’évolution du chenin dans le temps jeunesse éclatante, maturité gourmande, complexité des vins patinés par les années. Chaque verre devient une mémoire vivante du travail mené à la vigne et en cave.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 4 au dimanche 5 avril 2026 de 10h à 18h. .

English :

Time passes, chenin remains… Take part in the largest vertical chenin competition organized by the estate.

