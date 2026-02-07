Mémoires du monde de demain – Création Lectures&Musique Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 19:30 – 21:00

Gratuit : non 9€ / 6€ Tarif Plein 9€Tarif Réduit 6€ (- 26 ans / intermittent·es / demandeurs d’emploi / allocataires du RSA / Carte Blanche de la Ville de Nantes)Réservation en ligne conseillée : https://www.helloasso.com/associations/nouveau-studio-theatre/evenements/memoires-du-monde-de-demain+D’Infos : https://www.nouveaustudiotheatre.com/mémoires-du-monde-de-demain Adulte

Mémoires du Monde de Demain est une incursion au cœur de plusieurs récits contemporains, un set de fictions fantastiques ou d’anticipation entrecoupés d’instants musicaux ou slamés.Une épopée d’aventuriers héroïques partis sur les traces du Héros Premier, un décorum cinématographique de fin du monde aux allures apocalyptiques, un duo amoureux aussi radical que passionné dans une dystopie politique… Teinté d’une esthétique rock, dans un dispositif s’apparentant à un “concert d’histoires”, le spectacle est une plongée immersive et sensorielle dans le monde de demain.Porté par le langage instrumental, électro-expérimental de Nicolas et la parole percutante, poétique et acérée d’Angélique, ce format hybride vient entremêler les langages pour fabriquer de nouveaux imaginaires, et, par là, interroger le présent.(Coproduction Mash-Up Production&Empty Mass)

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/nouveau-studio-theatre/evenements/memoires-du-monde-de-demain



Afficher la carte du lieu Nouveau Studio Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire

