Mémoires du Tour de France à Laval Place du 11 Novembre Laval 30 juin 2025 09:00

Mayenne

Mémoires du Tour de France à Laval Place du 11 Novembre Hall de l’Hôtel-de-Ville Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-30 09:00:00

fin : 2025-07-26 17:00:00

Date(s) :

2025-06-30

Des premiers forçats de la route jusqu’aux champions modernes sur leurs machines futuristes, la « Grande boucle » a tissé des liens étroits avec Laval, entretenus par l’amour de sa population pour la pratique de la bicyclette. Retour en images sur une riche histoire vélocipédique.

Aux horaires d’ouverture de l’Hôtel-de-Ville .

Place du 11 Novembre Hall de l’Hôtel-de-Ville

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 28 patrimoine@laval.fr

English :

From the first road warriors to today’s champions on their futuristic machines, the « Grande boucle » has forged close links with Laval, nurtured by its population’s love of cycling. Here’s a look back at a rich cycling history.

German :

Von den ersten Straßenkämpfern bis zu den modernen Champions auf ihren futuristischen Maschinen hat die « Große Schleife » enge Beziehungen zu Laval geknüpft, die durch die Liebe der Bevölkerung zum Radfahren aufrechterhalten wurden. Ein Rückblick in Bildern auf eine reiche Geschichte des Radsports.

Italiano :

Dai primi guerrieri della strada ai campioni moderni sulle loro macchine futuristiche, la « Grande boucle » ha stretto legami con Laval, alimentati dall’amore della popolazione locale per il ciclismo. Ecco uno sguardo alla ricca storia del ciclismo.

Espanol :

Desde los primeros guerreros de la carretera hasta los campeones modernos en sus máquinas futuristas, la « Grande boucle » ha forjado estrechos vínculos con Laval, alimentados por el amor de la población local al ciclismo. He aquí un repaso a la rica historia del ciclismo.

L’événement Mémoires du Tour de France à Laval Laval a été mis à jour le 2025-06-25 par LAVAL TOURISME