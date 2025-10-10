Mémoires d’un corps brûlant | Rencontre dans le cadre de la semaine bleue Les Cinémas Actes Sud Arles

Mémoires d’un corps brûlant | Rencontre dans le cadre de la semaine bleue

Vendredi 10 octobre 2025 Horaires de représentation de 18h à 20h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Séance précédée du court-métrage « Archives de femmes », réalisé avec des arlésiennes par le CIDFF du Pays d’Arles en partenariat avec le Pôle Senior du CCAS, et présenté par les participantes.

Synopsis

Après tant d’années passées sous le joug du père, du frère, du mari, Ana, 71 ans vit sa vraie jeunesse, s’épanouissant dans une féminité enfin libérée. Elle nous transporte d’une époque à l’autre en évoquant les souvenirs d’une vie entre tabous, regrets, désirs et oppressions



Réalisation Antonella Sudasassi Furniss

Casting Sol Carballo, Paulina Bernini, Juliana Filloy .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Screening preceded by the short film « Archives de femmes », produced with Arlésiennes by the CIDFF du Pays d’Arles in partnership with the Senior Pole of the CCAS, and presented by the participants.

German :

Vor der Vorführung wird der Kurzfilm „Archives de femmes“ gezeigt, der zusammen mit Arlésiennes vom CIDFF du Pays d’Arles in Zusammenarbeit mit dem Senior Pole des CCAS produziert und von den Teilnehmerinnen präsentiert wird.

Italiano :

Proiezione preceduta dal cortometraggio « Archives de femmes », prodotto con Arlésiennes dal CIDFF du Pays d’Arles in collaborazione con il Polo Senior del CCAS, e presentato dai partecipanti.

Espanol :

Proyección precedida del cortometraje « Archivos de mujeres », producido con Arlésiennes por el CIDFF du Pays d’Arles en colaboración con el Polo Senior del CCAS, y presentado por las participantes.

