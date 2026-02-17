Mémoires d’un escargot Cinéma Grand Ecran La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 20:00 – 21:35

Gratuit : non 6,50€ En famille

À la mort de son père, la vie heureuse et marginale de Grace Pudel, collectionneuse d’escargots et passionnée de lecture, vole en éclats. Arrachée à son frère jumeau Gilbert, elle atterrit dans une famille d’accueil à l’autre bout de l’Australie. Suspendue aux lettres de son frère, ignorée par ses tuteurs et harcelée par ses camarades de classe, Grace s’enfonce dans le désespoir. Jusqu’à la rencontre salvatrice avec Pinky, une octogénaire excentrique qui va lui apprendre à aimer la vie et à sortir de sa coquille. La projection durera 94 minutes. Réservation auprès du Cinéma : www.grandecran.fr

Cinéma Grand Ecran La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 10 46 25 https://www.grandecran.fr/



Afficher la carte du lieu Cinéma Grand Ecran et trouvez le meilleur itinéraire

