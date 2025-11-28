MEMOIRES D’UN TRICHEUR – COMEDIE SAINT-MICHEL Paris

MEMOIRES D’UN TRICHEUR Début : 2026-01-09 à 21:15. Tarif : – euros.

MEMOIRES D’UN TRICHEURUn véritable trait d’union humoristique entre le génie de Guitry et celui d’Eric-Emmanuel Schmitt !À 10 ans, Alex perd sa famille, intoxiquée par un plat de champignons. Lui survit, car il avait été privé de repas pour avoir volé deux francs dans la caisse du magasin paternel. Son larcin l’a sauvé de la mort tandis que l’honnêteté a tué les siens ! Si seul le crime paie, pas étonnant qu’il ait une étrangeconception du monde, se convertisse à la tricherie, en amour comme au Casino…Il nous raconte sa vie rocambolesque.Qu’est-il devenu?Une comédie acide mêlant la verve de Sacha Guitry et le talent d’Eric-Emmanuel Schmitt, véritablepépite théâtrale !Metteur en scène : Amar MostefaouiAuteur : Sacha Guitry, adaptation de Eric-Emmanuel SCHMITTDistribution : Amar Mostefaoui, Jonathan Mercier, En alternance Françoise Boutin ou Vanessa TapDurée : 80 minutes max

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75