Mémoires en miroirs – Établissement Public de Santé Mentale, maison Folie Wazemmes, Lille

Mémoires en miroirs – Établissement Public de Santé Mentale 1 – 26 avril maison Folie Wazemmes Nord

Entrée libre

Début : 2026-04-01T14:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

À l’occasion du bicentenaire de l’Établissement Public de Santé Mentale de l’agglomération lilloise, découvrez « Mémoires en miroirs », une exposition photos avec Sound design* pensée comme une réflexion artistique et poétique sur l’évolution de la prise en charge des patients.

Avec les oeuvres de Flaer_, les photographies de Richard Baron et du fond photographique ancien de l’EPSM, Sound Design par Dj Sundae.

*Art de créer une bande sonore pour accompagner les éléments visuels.

Gratuit

Tout public

Du mercredi 1er avril au dimanche 26 avril

Ouverture du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h

maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 0320782023 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliewazemmes [{« type »: « email », « value »: « mfwazemmes@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320782023 »}] La maison Folie Wazemmes est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Vestige du patrimoine ouvrier lillois, cette ancienne filature a été réhabilitée par l’architecte Lars Spuybroek (Agence Nox / Pays-Bas).

Depuis 2005, la maison Folie Wazemmes propose des spectacles (danse, théâtre, performances, cabarets…), des concerts, des expositions et des ateliers de pratiques artistiques. Elle est reconnue à l’échelle de la région pour son soutien aux artistes et à la création. Elle met en place un travail d’action culturelle en direction des habitants et est soucieuse de soutenir des projets menés par les forces vives de son quartier.

