MÉMOIRES • Exposition & Théâtre à la Galerie Pavé d’Orsay Galerie Pavé d’Orsay PARIS

Le Pavé d’Orsay présente l’artiste peintre Alexandra Chauchereau du 22 janvier au 1er février 2026. Ses nouvelles œuvres explorent la mémoire et l’archive, transformant photos, écrits et traces du passé en récits sensibles. Pour cette exposition, elle revisite notamment le monde de l’enfance, entre souvenirs individuels et mémoire collective.

Samedi 24 janvier 2026 à 19h, la Cie O2L interprétera Hiroshima, deux cerisiers et un poisson-lune d’après Alain Serres : un spectacle poétique sur la transmission des souvenirs.

Entrée gratuite, sur réservation : cie.auxdeuxailes@gmail.com

• Informations pratiques

Exposition : 22 janv. au 1er fév. 2026, 14h-18h (fermée le lundi) Vernissage : 22 janvier, 18h30-21h

Nocturnes : 24 et 29 janvier 2026

Spectacle : 24 janvier 2026 à 19h (50 min)

Lieu : Le Pavé d’Orsay, 48 rue de Lille, 75007 Paris (M° Rue du Bac / RER C Musée d’Orsay)

Hiroshima, deux cerisiers et un poisson-lune Théâtre-récit poétique

tout public | durée 50 minutes

d’après l’album de Alain Serres, illustré par Zaü | éditions Rue du Monde

de la compagnie Aux Deux Ailes

Jeu et mise en espace Fanny Milcent et Chantal Nicolas

Sous l’oeil complice de Elsa Sanchez

Cet album explore avec pudeur la mémoire d’Hiroshima, au-delà du silence et du

« devoir de mémoire ». À travers une approche poétique, il questionne la transmission

des souvenirs et le récit des survivants. Chaque 6 août, Yoko rend visite à Tsukiyo,

sa grand-tante rescapée d’Hiroshima, qui transforme l’horreur de la bombe en récits

métaphoriques pour se protéger du traumatisme. Entre transmission et refoulement,

l’album interroge la résilience et la nécessité parfois d’embellir les souvenirs pour

survivre.

L’exposition MÉMOIRES à la Galerie Pavé d’Orsay met à l’honneur les nouvelles œuvres d’Alexandra Chauchereau, qui transforme archives, photos et souvenirs en récits visuels sensibles, entre mémoire individuelle et collective.

Le 24 janvier 2026 à 19h, la compagnie O2L présentera Hiroshima, deux cerisiers et un poisson-lune, un spectacle poétique autour de la transmission des souvenirs. Un rendez-vous gratuit et inspirant, mêlant arts plastiques et théâtre.

Le samedi 24 janvier 2026

de 18h30 à 21h00

gratuit

réservation par mail cie.auxdeuxailes@gmail.com ou au 06 10 60 64 36

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T19:30:00+01:00

fin : 2026-01-24T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T18:30:00+02:00_2026-01-24T21:00:00+02:00

Galerie Pavé d’Orsay 48 rue de Lille 75007 PARIS

cie.auxdeuxailes@gmail.com https://www.instagram.com/chauchereau/ https://www.instagram.com/chauchereau/