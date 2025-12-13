MÉMOIRES • Exposition & Théâtre à la Galerie Pavé d’Orsay Galerie Pavé d’Orsay PARIS
MÉMOIRES • Exposition & Théâtre à la Galerie Pavé d’Orsay Galerie Pavé d’Orsay PARIS samedi 24 janvier 2026.
Le Pavé d’Orsay présente l’artiste peintre Alexandra Chauchereau du 22 janvier au 1er février 2026. Ses nouvelles œuvres explorent la mémoire et l’archive, transformant photos, écrits et traces du passé en récits sensibles. Pour cette exposition, elle revisite notamment le monde de l’enfance, entre souvenirs individuels et mémoire collective.
Samedi 24 janvier 2026 à 19h, la Cie O2L interprétera Hiroshima, deux cerisiers et un poisson-lune d’après Alain Serres : un spectacle poétique sur la transmission des souvenirs.
Entrée gratuite, sur réservation : cie.auxdeuxailes@gmail.com
• Informations pratiques
Exposition : 22 janv. au 1er fév. 2026, 14h-18h (fermée le lundi) Vernissage : 22 janvier, 18h30-21h
Nocturnes : 24 et 29 janvier 2026
Spectacle : 24 janvier 2026 à 19h (50 min)
Lieu : Le Pavé d’Orsay, 48 rue de Lille, 75007 Paris (M° Rue du Bac / RER C Musée d’Orsay)
Hiroshima, deux cerisiers et un poisson-lune Théâtre-récit poétique
tout public | durée 50 minutes
d’après l’album de Alain Serres, illustré par Zaü | éditions Rue du Monde
de la compagnie Aux Deux Ailes
Jeu et mise en espace Fanny Milcent et Chantal Nicolas
Sous l’oeil complice de Elsa Sanchez
Cet album explore avec pudeur la mémoire d’Hiroshima, au-delà du silence et du
« devoir de mémoire ». À travers une approche poétique, il questionne la transmission
des souvenirs et le récit des survivants. Chaque 6 août, Yoko rend visite à Tsukiyo,
sa grand-tante rescapée d’Hiroshima, qui transforme l’horreur de la bombe en récits
métaphoriques pour se protéger du traumatisme. Entre transmission et refoulement,
l’album interroge la résilience et la nécessité parfois d’embellir les souvenirs pour
survivre.
L’exposition MÉMOIRES à la Galerie Pavé d’Orsay met à l’honneur les nouvelles œuvres d’Alexandra Chauchereau, qui transforme archives, photos et souvenirs en récits visuels sensibles, entre mémoire individuelle et collective.
Le 24 janvier 2026 à 19h, la compagnie O2L présentera Hiroshima, deux cerisiers et un poisson-lune, un spectacle poétique autour de la transmission des souvenirs. Un rendez-vous gratuit et inspirant, mêlant arts plastiques et théâtre.
Le samedi 24 janvier 2026
de 18h30 à 21h00
gratuit
réservation par mail cie.auxdeuxailes@gmail.com ou au 06 10 60 64 36
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-24T19:30:00+01:00
fin : 2026-01-24T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-24T18:30:00+02:00_2026-01-24T21:00:00+02:00
Galerie Pavé d’Orsay 48 rue de Lille 75007 PARIS
cie.auxdeuxailes@gmail.com https://www.instagram.com/chauchereau/ https://www.instagram.com/chauchereau/