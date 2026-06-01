Mémoires juives arabes : la langue des disparus, Maison Julien Gracq,

Mémoires juives arabes : la langue des disparus Samedi 19 septembre, 14h00 Maison Julien Gracq Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Grand entretien avec la journaliste et romancière Olivia Elkaim et Ruben Barrouk, auteur, sélectionné pour le Prix Stanislas du premier roman. Modération assurée par la programmatrice et médiatrice Christelle Capo Chichi.

Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à sel 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241197355 https://maisonjuliengracq.fr/ La Maison Julien Gracq est un lieu de vie, « de repos et de travail » comme Julien Gracq le souhaitait et l’a écrit dans son testament.

Grand entretien avec la journaliste et romancière Olivia Elkaim et Ruben Barrouk, auteur, sélectionné pour le Prix Stanislas du premier roman. Modération assurée par la programmatrice et médiatrice…

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