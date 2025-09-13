Memoria in situ Mairie, salle du tribunal Arbois

Memoria in situ Mairie, salle du tribunal Arbois samedi 13 septembre 2025.

Mairie, salle du tribunal 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois Jura

Début : 2025-09-13 20:30:00

2025-09-13

Peinture & musique

Un spectacle où musique et peinture se rencontrent en direct pour créer une expérience artistique immersive.

Venez vivre ce moment où chaque note et chaque coup de pinceau racontent une histoire…

Durée 45 minutes

En lien avec l’exposition temporaire « Horizon commun » de l’artiste Alex Claude au musée d’art Hôtel Sarret de Grozon à Arbois (ouvert en juillet/aout tous les jours de 14h à 18h, et en septembre du jeudi au dimanche de 14h à 18h). Entrée au musée 4€ .

Mairie, salle du tribunal 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 culture@arbois.fr

