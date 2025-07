Mémorial Ascq 1944 : Parcours guidé dans les rues d’Ascq Mémorial Ascq 1944 Villeneuve-d’Ascq

Mémorial Ascq 1944 : Parcours guidé dans les rues d'Ascq 20 et 21 septembre Mémorial Ascq 1944 Nord

Gratuit – Sur inscription

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 15h, le Mémorial Ascq 1944 vous propose un parcours guidé dans les rues d’Ascq sur les lieux marquants du Massacre d’Ascq.

Le Mémorial Ascq 1944 propose un parcours guidé dans les rues d’Ascq sur les lieux marquants du Massacre d’Ascq survenu dans la nuit du 1er au 2 avril 1944.

Pour comprendre le déroulement de la tragédie qui a touché 86 civils, des hommes innocents.

Des arrêts devant certaines maisons permettent d’appréhender l’effroi qu’a connu la population d’Ascq.

Le parcours montre aussi comment la mémoire de l’événement est inscrite dans l’ensemble du village.

Rdv au Mémorial Ascq 1944 – ouvert de 14h30 à 18h30 les deux jours.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 15h

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025

Mémorial Ascq 1944 79, rue Mangin 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59493 Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://www.villeneuvedascq.fr/memorial_ascq_1944_.html

Le Mémorial Ascq 1944 évoque le massacre de 86 civils par des soldats de la 12ème division SS Hitlerjugend, dans la nuit du 1er au 2 avril 1944. Par la route Autoroute A22 puis N 227, sortie Triolo, suivre Ascq puis « Mémorial Ascq 1944 » Métro Arrêt « Pont de Bois », puis bus 13 arrêt « Masséna », puis suivre rues Masséna, Kléber et Mangin.

mémoire famille

Ville de Villeneuve d’Ascq