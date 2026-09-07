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Mémorial de Dun-les-Places, Mémorial de Dun-les-Places, Dun-les-Places

samedi 19 septembre 2026 · Mémorial de Dun-les-Places · Dun-les-Places

Mémorial de Dun-les-Places, Mémorial de Dun-les-Places, Dun-les-Places

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mémorial de Dun-les-Places
Adresse
Rue du 11 novembre 1918, 58230 Dun-les-Places
Ville
58230 Dun-les-Places
Département
Nièvre

Mémorial de Dun-les-Places 19 et 20 septembre Mémorial de Dun-les-Places Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter librement et gratuitement le centre d’intérprétation qui marque cette année son 10ème anniversaire.

Mémorial de Dun-les-Places Rue du 11 novembre 1918, 58230 Dun-les-Places Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 44 74 http://www.museeresistancemorvan.fr https://www.facebook.com/memorialdedun/
Venez visiter librement et gratuitement le centre d’intérprétation qui marque cette année son 10ème anniversaire.

© ARORM

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