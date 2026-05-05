Mémorial de la Résistance, Mémorial de la Résistance, Saint-Étienne-de-Puycorbier

Mémorial de la Résistance 26 – 28 juin Mémorial de la Résistance Dordogne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Le mémorial de la Résistance est ériigé au cœur de la forêt de la Double, refuge de nombreux maquis.

A travers un parcours scénographique riche d’informations et à ciel ouvert, de photos, d’objets, et de témoignages vidéos, vous découvrirez le contexte historique, l’engagement des résistants, et les évènements qui s’y sont déroulés.

Mémorial de la Résistance saint etienne de puycorbier Saint-Étienne-de-Puycorbier 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Ce mémorial vous plonge dans la Seconde Guerre mondiale et la Résistance en Vallée de l’Isle.

OT Mussidan