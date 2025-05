Conférence dessinée : La mémoire de l’ordinaire – Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy, 7 juin 2025, Drancy.

Qu’est-ce que la cité de la Muette représente dans les souvenirs des Drancéens et des Drancéennes ? Que racontent de la Seine‑Saint‑Denis les évolutions de ce lieu ? Quel regard porter sur la cité de la Muette aujourd’hui ? Nos deux invitées aborderont ces questions tout en tissant un dialogue sensible à travers le conte, le dessin live et la création sonore. L’occasion d’entamer une conversation sur la coexistence des mémoires et des histoires dans un territoire marqué par l’histoire de l’immigration et la pluralité des identités.

En présence de Myriam Rabah‑Konaté, documentariste radio, danseuse, autrice et traductrice, et d’Odélia Kammoun, autrice de bande-dessinée et illustratrice, basée entre Marseille et Paris.

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Gratuit sur réservation.

Participants : 100 maximum

Public adultes.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial

Dans le cadre de la Nuit blanche 2025 : La mémoire de l’ordinaire.