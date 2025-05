CHANTAL AKERMAN / Toute une nuit avec Chantal Akerman – Mémorial de la Shoah Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation.

Chantal Akerman (1950 – 2015) est une cinéaste belge, considérée comme une figure de proue du cinéma moderne. Elle est également auteure de nombreuses oeuvres d’art contemporain.

Le Mémorial de la Shoah revisite l’oeuvre de Chantal Akerman, croisant plusieurs dimensions, notamment biographiques, de son parcours polymorphe et novateur, qui a marqué l’histoire de l’art contemporain et du cinéma. La soirée s’ouvrira sur un documentaire à l’auditorium, suivi de rencontres, puis sera ponctuée de surprises performatives, évoquant les films de Chantal Akerman, entre danse, chant et humour juif. La crypte résonnera de la voix de la réalisatrice tandis que l’on pourra découvrir une série de photographies tirées du film D’Est évoquant les visages et les paysages de l’Europe de l’Est.

Commissariat : Marie Deparis-Yafil, en collaboration avec Claire Atherton.

Avec le soutien de CINEMATEK, Chantal Akerman Foundation, Marian Goodman Gallery.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 02h00

gratuit

Site accessible pour les personnes en fauteuil en autonomie.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T22:00:00+02:00

2025-06-07T20:00:00+02:00_2025-06-07T03:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T05:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Documentaire, rencontres et performances autour du parcours de l’artiste.