Mémorial Huguenot Musée du masque de fer et du fort Royal Cannes

Mémorial Huguenot 20 et 21 septembre Musée du masque de fer et du fort Royal

Visites libres SAMEDI et DIMANCHE (10h-17h45)

Visites commentées DIMANCHE (12h45 et 13h15) du Mémorial Huguenot situé dans une cellule de la prison, objets et écrits historiques.

DIMANCHE (11h30) : inauguration de la plaque commémorant le tricentenaire de la mort du dernier pasteur emprisonné sur l’île Sainte-Marguerite.

14h30 : Conférence Refuge huguenot et Églises du Désert : la résistance au prix de la liberté par Hubert Bost, historien et directeur d’études à l’École pratique des hautes études de Paris.

Le Mémorial Huguenot est situé sur l’île Sainte-Marguerite, au sein du Musée du Masque de fer et du Fort Royal. La révocation de l’Édit de Nantes promulguée par Louis XIV en 1685 a interdit le culte protestant en France. De 1689 à 1725, des pasteurs refusant d’abjurer furent enfermés à vie dans la prison royale de l’île Sainte-Marguerite. Le Mémorial Huguenot a été inauguré en 1950 en présence du Maire de Cannes et de nombreux représentants des Églises protestantes venus du monde entier.

Par l’association des Amis du Mémorial Huguenot de l’île Sainte-Marguerite – AMHIS.

Sans réservation. Rens. 06 10 83 24 47

Musée du masque de fer et du fort Royal ile sainte marguerite, 06400 Cannes

