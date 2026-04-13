Memory Jeanne d’Arc, Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc, Domrémy-la-Pucelle

Memory Jeanne d’Arc Mercredi 15 avril, 14h30 Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc Vosges

3,50€ par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00

Les enfants laisseront parler leur imagination en fabriquant un jeu de memory original, inspiré de l’univers de Jeanne d’Arc et du patrimoine local.

Sur réservation au 03 29 06 95 86 / Possibilité de réserver et régler en ligne sur https://boutique.tourisme-ouest-vosges.fr/ouest-vosgien/ateliers/atelier-enfant-memory-jeanne-darc

Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-Pucelle, Vosges, Grand Est Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est 0329069586 https://maisonjeannedarc.vosges.fr/ https://www.facebook.com/Sites-de-Grand-et-Domremy-la-Pucelle-252528031769005/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 06 95 86 »}, {« type »: « link », « value »: « http://boutique.tourisme-ouest-vosges.fr »}] [{« link »: « https://boutique.tourisme-ouest-vosges.fr/ouest-vosgien/ateliers/atelier-enfant-memory-jeanne-darc »}] La Maison natale de Jeanne d’Arc :

Acquise par le Conseil départemental des Vosges en 1818, et classée au titre des Monuments Historiques en 1840, la Maison natale du 15e siècle se situe à proximité immédiate de l’église paroissiale, dans un jardin arboré et orné d’un monument commémoratif néoclassique.

Le Centre « Visages de Jehanne » :

Jouxtant la Maison natale, il présente l’exposition permanente « Visages de Jehanne » déclinée en quatre thématiques pour mieux appréhender l’héroïne médiévale : « Dans l’intimité de Jeanne », « Jeanne fille de la frontière », « Les combats de Jeanne » et « Du personnage au mythe ». Parkings à proximité du site

Jeu de memory : petits souvenirs, grandes découvertes ! atelier jeu de société

CD88