Perros-Guirec

Men in Rock au Café Breton !

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Ça sent bon l’été qui arrive ici à Perros-Guirec, et vous aurez un petit avant-goût de la saison au Café Breton avec la programmation du mois de mai !

Des incontournables, des têtes d’affiches, de quoi danser, un nouveau show signé café breton avec son quizz, du rock,… il y en a pour tous les goûts !

On vous laisse noter les dates qui vous intéressent dans vos agendas, et on se retrouve très vite au Café Breton !

En plus, avec les jours fériés et les ponts, nous sommes ouverts et c’est l’occasion parfaite de venir nous voir. .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

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English :

L’événement Men in Rock au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de Perros-Guirec