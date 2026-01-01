Menace Rekords W/Dogbee, Mydriax, Cust & Highlex Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement

Menace Rekords W/Dogbee, Mydriax, Cust & Highlex

Vendredi 30 janvier 2026 de 22h à 4h. Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.59 – 5.59 – 10.59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 22:00:00

fin : 2026-01-30 04:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Drum&bass psytrance au Chapiteau Marseille, lieu de fête open-air et fait maison bar bio, club, restaurant, terrains de pétanque

Espace hybride, Le Chapiteau est une oasis urbaine réunissant des soirées atypiques où DJ’s de la scène locale et internationale se succèdent au fil des saisons.



Le Chapiteau est né de la volonté de Mariana et Arnaud de proposer un endroit ouvert et alternatif. Ce couple s’est ainsi entouré de bons esprits rendant possible la réalisation de leur projet.



La musique a toujours été leur passion. Après s’être rencontrés dans une fête électro, c’est au son de la musique que leur histoire s’écrit. Le respect de la nature et du corps est leur deuxième vocation. Ils ont toujours défendu qu’une consommation basée sur des produits locaux et biologiques était la base d’un modèle de vie sain et durable.



C’est tout naturellement que le lien entre la musique, l’environnement et l’humain à été établi pour la construction du Chapiteau la belle de mai. Ce lieu atypique où vous trouverez des produits sains, des activités de détente et la bonne musique électro.



Des activités diverses la journée et la bonne musique le soir ! .

Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 51 48 43 lechapiteau.lbdm@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Drum&bass psytrance at Chapiteau Marseille, an open-air, homemade party venue: organic bar, club, restaurant, pétanque courts

L’événement Menace Rekords W/Dogbee, Mydriax, Cust & Highlex Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille