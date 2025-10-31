MENACE SANTANA – LA RAYONNE Villeurbanne
MENACE SANTANA – LA RAYONNE Villeurbanne vendredi 31 octobre 2025.
MENACE SANTANA Début : 2025-10-31 à 20:00. Tarif : – euros.
– Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)
Vous pouvez obtenir votre billet ici
LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69